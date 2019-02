Bayern Munchen denkt na over afscheidswedstrijd Robben en Ribéry

Hodgson wint als ‘oudste manager ooit’ van Leicester City

23 februari Roy Hodgson mag zich sinds vandaag de oudste manager ooit in de Premier League noemen. De Engelsman nam het record over van Bobby Robson, die 71 jaar en 192 dagen oud was toen hij op 28 augustus 2004 voor het laatst in de Engelse topcompetitie op de bank zat bij Newcastle United. Hodgson, 71 jaar en 198 dagen oud, kreeg in de uitwedstrijd tegen Leicester City een mooi cadeautje van zijn spelers.