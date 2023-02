Bayern München herovert koppositie met invaller Daley Blind na zege op Wolfsburg van Micky van de Ven

Britse media na remise Chelsea: ‘360 miljoen euro uitgegeven maar een zege is niet te koop’

In de winter strooide Chelsea met miljoenen. De middenmoter in de Premier League haalde de ene na de andere speler binnen, maar in de derby tegen Fulham kwam Chelsea niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel. De Engelse media doken er bovenop.

4 februari