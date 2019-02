Bayern München herstelt zich knap in Augsburg

Manchester United weken zonder Lingard en Martial

17:12 Manchester United moet Jesse Lingard en Anthony Martial twee tot drie weken missen. Het aanvalsduo raakte dinsdag geblesseerd in het verloren duel (0-2) met Paris Saint-Germain (PSG) in de achtste finales van de Champions League. Ze missen in ieder geval de twee komende wedstrijden tegen Chelsea (in de FA Cup) en Liverpool (competitie).