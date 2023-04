Bayern München in crisis: afgang voor De Ligt en Mazraoui bij Mainz, titelrace ligt weer helemaal open

Bayern München begon aardig aan het treffen met Mainz. In de zestiende minuut werd een doelpunt van Sadio Mané nog afgekeurd vanwege buitenspel. Maar nog geen kwartier later was het wel raak voor de aanvaller die vorige week volop in het nieuws was vanwege een vechtpartij met ploeggenoot Leroy Sané. Mazraoui viel al na acht minuten in voor de geblesseerde Alphonso Davies.



De bezoekers gingen rusten met een voorsprong, maar in de het tweede deel van de tweede helft stortte het team van trainer Thomas Tuchel in. Ludovic Ajorque zorgde in de 65ste minuut voor de gelijkmaker en niet veel later konden De Ligt en zijn ploeggenoten ook de 2-1 van Leandro Barreiro niet voorkomen. Het debacle voor Bayern was compleet na de 3-1 van invaller Aarón Martín.