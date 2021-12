Bayern München is ‘Herbstmeister’ dankzij Gnabry en Lewandowski, Boëtius en Weghorst scoren

Pas na veertig minuten maakte Gnabry de eerste treffer van de avond op aangeven van de ingevallen Leroy Sané, maar na rust ging het hard. Gnabry tekende in de 53ste minuut voor zijn tweede goal van de avond en gaf daarna twee assists op Robert Lewandowski, die er 0-3 met een stiftje en 0-4 met een intikker van maakte. Gnabry zorgde er met de derde goal in vijf minuten tijd voor dat het binnen een mum van tijd zelfs 0-5 stond. Na zijn derde doelpunt werd Gnabry naar de kant gehaald. Gescoord werd er op het slechte, hobbelige veld niet meer. Voor Bayern München is het de zesde overwinning op rij en daarmee vergroten ze het gat met Borussia Dortmund tot negen punten. Dortmund komt woensdagavond in actie tegen hekkensluiter Greuther Fürth.

Boëtius en Weghorst scoren

Voor Jean-Paul Boëtius was het een mooie avond. De oud-speler van Feyenoord kwam na een uur bij Mainz in het veld en wist met een mooi afstandsschot zijn eerste treffer van het seizoen te maken. De 27-jarige speler had daarmee een klein aandeel in de 4-0 zege op Hertha BSC.



Wout Weghorst wist ook het net te vinden. De spits van Wolfsburg hielp zijn club in de 51ste minuut aan een 2-1 voorsprong op FC Köln, maar de winst over de streep trekken lukte opnieuw niet. Anthony Modeste schoot vlak voor tijd het winnende doelpunt tegen de touwen en zorgde ervoor dat Wolfsburg voor de zevende keer in acht wedstrijden niet wist te winnen.



Arminia Bielefeld deed goede zaken in de strijd tegen degradatie. In eigen huis werd er met 2-0 gewonnen van Bochum.