Bayern München trakteert Barcelona op historische nederlaag in Lissabon

Op een historische avond in Lissabon werd FC Barcelona weggevaagd door een weergaloos Bayern München. De topfavoriet voor de Champions League-winst is bekend. In Catalonië dreigt het definitieve einde van een tijdperk: 2-8.

Door Sjoerd Mossou



Reddeloos keek Lionel Messi richting de hemel, keer op keer, vanavond in een leeg Estádio da Luz in Lissabon. Alsof er hoog in het stadion iemand zat die hem nog kon redden, kon bevrijden van een ongekende vernedering.



Nooit in de geschiedenis werd FC Barcelona zo weggespeeld als op deze memorabele avond, in een meeslepende wedstrijd tegen Bayern München. Spelend met de oudste basisploeg ooit in de Champions League – bijna dertig jaar gemiddeld – kreeg de Catalaanse ploeg een ongekend aantal goals tegen, een verdubbeling van het oude record: acht.

Volledig scherm © AFP Al voor rust was het duel onherroepelijk beslist. Luis Suarez bracht na rust nog de schijn van spanning terug, maar ook in de tweede helft was Bayern de veel betere ploeg. Hoogtepunt: de fantastische actie van de Canadese linksback Alphonso Davies, voorafgaand aan de 5-2 van Joshua Kimmich. Een pracht van een handtekening onder een wedstrijd uit duizenden.



Die historische lading was bovenal de verdienste van een voortreffelijke Duitse ploeg, maar het vertelde minstens zoveel over de staat van FC Barcelona. Niet alleen is het ontslag van de in januari aangestelde coach Quique Setién (61) na vanavond onvermijdelijk, een bestuurscrisis kan niet uitblijven, terwijl de selectie grondig en definitief op de schop moet, bij één van de succesvolste clubs van deze eeuw.

Schoonmaak

Die schoonmaak werd al vaker aangekondigd, maar na gisteravond is er geen weg meer terug. Voor topspelers zoals Gerard Piqué, Jordi Alba, Luis Suárez, Sergio Busquets en – zelfs hij – Lionel Messi nadert stilaan het einde van een tijdperk. Niet perse voor allemaal natuurlijk, wel voor het hart van een team dat jarenlang dominant was in Spanje én Europa.

Geld voor een renovatie is er in relatieve zin niettemin amper: ook financieel kent Barcelona zware tijden, als gevolg van een absurde reeks miskopen én de coronacrisis. De opvolger van Sétien wacht een loodzware taak; niet voor niets bedankte Xavi Hernandez alvast vriendelijk voor de eer. Het afbreukrisico is immens.

Wie durft het straks aan om Messi, 33 jaar en in Lissabon compleet onzichtbaar, de deur te wijzen?

Het contrast met de Duitse topploeg was schrijnend, bovenal om de manier waarop. De club die zo lang iedere tegenstander scheel speelde, werd nu zelf van de mat gespeeld, tot in de slotminuten aan toe. Reddeloos keek ook Frenkie de Jong om zich heen, ongelukkig spelend, zoals iedereen in het blaugrana om hem heen.



Ook Barcelona kreeg voor rust grote kansen, vooral in de ongekend spectaculaire openingsfase. Maar Bayern was in alle opzichten fitter, beter, dynamischer en sterker, keer op keer door de Catalaanse verdediging heen spelend, de ene loopactie nog intelligenter dan de andere.

Show begon al snel

Die show begon al na drie minuten, toen Thomas Müller raak schoot na een schitterende combinatie met Robert Lewandowski. Direct na de 1-1 van David Alaba, ongelukkig scorend in eigen doel, wervelde de Duitse machine ongenadig door. Na 21 minuten schoot Ivan Perisic hard raak, 2-1, als startsein van een wedstrijdfase waarin Barcelona op een veteranenelftal leek.

Serge Gnabry maakte de 3-1, na een schitterende aanval via Leon Goretzka. En al na een half uur was het duel beslist, toen opnieuw Thomas Müller slimmer en scherper reageerde dan de complete Catalaanse achterhoede: 4-1.

Steeds reddelozer oogde Barcelona, en geen moment overwoog Bayern gas terug te nemen. Het duel deed even denken aan de 1-7 van 2014, toen Duitsland genadeloos over gastland Brazilië heen walste in de halve finale van het WK, of op de afscheidswedstrijd van Johan Cruijff bij Ajax tegen Bayern München (0-8). De kampioen van Duitsland won eerder dit seizoen ook al met 2-7 van Tottenham Hotspur, vorig seizoen nog verliezend finalist, toen nog gecoacht door Niko Kovac.

Ook nu raasde de tegenstander maar door, op jacht naar meer. Ongekend hoog bleef het tempo, steeds sneuer oogde de tegenstander. Robert Lewandowski maakte de zesde, invaller Philippe Coutinho bepaalde met twee goals de historische eindstand: 8-2. Coutinho wordt uitgerekend gehuurd van FC Barcelona, waar hij volledig mislukte als opvolger van Neymar.

Met het schaamrood op de kaken stapte Barcelona van het veld in Estádio da Luz.