Bayern München verliest ook James en Bernat

Video Guardado schiet eerste keer raak voor Betis

22:04 Andrés Guardado heeft zijn eerste doelpunt voor Real Betis gemaakt. De Mexicaanse middenvelder, die in de afgelopen drie jaar twee keer kampioen werd met PSV, schoot vijf minuten voor tijd in de thuiswedstrijd tegen Girona FC de gelijkmaker binnen uit een vrije trap. In blessuretijd vielen nog twee doelpunten, waardoor het duel in 2-2 eindigde.