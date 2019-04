Bayern München verwelkomt Robben terug op trainingsveld

Trainer Niko Kovac zei enkele dagen eerder al dat hij nog hoop had op speelminuten voor Robben. ,,Hij is optimistisch en voelt zich beter. Dat geeft mij hoop, maar ik ben pas tevreden als hij op het veld staat.”

Robben maakte zich twee weken geleden zorgen dat hij mogelijk zijn laatste wedstrijd voor Bayern al gespeeld heeft. Robben had eerst last van een dijbeenblessure, later leek een zenuw in een heup klachten te veroorzaken. Toen Robben in maart eindelijk de groepstraining hervatte, kreeg hij last van een kuit. De 96-voudig international vertrekt komende zomer na tien jaar bij Bayern.