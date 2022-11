Bayern München voorlopig koploper, supertalent Moukoko wijst Dortmund de weg na bizar incident

BundesligaBayern München heeft de koppositie in de Bundesliga in ieder geval voor een dag weer in handen. De ploeg van Julian Nagelsmann boekte een 3-2-zege op bezoek bij Hertha BSC. Borussia Dortmund kende in het eigen Signal Iduna Park weinig problemen met hekkensluiter VFL Bochum.

Het goede nieuws voor Bayern, en het Duitse elftal, was de terugkeer van Manuel Neuer. De 36-jarige keeper is hersteld van zijn schouderblessure en speelde zijn eerste wedstrijd sinds 8 oktober. Ondanks zijn afwezigheid had Bayern in de tussentijd zeven wedstrijden in alle competities gewonnen.



Ook tegen Hertha liepen de bezoekers snel uit naar een ruime voorsprong. Bayern-topscorer Jamal Musiala maakte na tien minuten op aangeven van Sadio Mané zijn achtste treffer van het seizoen, 0-1. Eric Maxim Choupo-Moting leek vervolgens de wedstrijd te beslissen met twee frommelgoals binnen twee minuten (0-3). Het was voor de aanvaller de zevende wedstrijd op rij waarin hij tot scoren kwam.

Hertha bracht de marge echter binnen enkele minuten terug tot één doelpunt. Dodi Lukebakio tekende met een fraaie volley voor de 1-3, waarna Davie Selke een strafschop benutte die was toegekend na ingrijpen van de VAR (2-3).

Bayern, dat speelde zonder de geblesseerde Matthijs de Ligt en dat Ryan Gravenberch op de bank hield, zag dat er na een klein uur een streep werd gezet door een eigen doelpunt van Agustín Rogel van Hertha. Ondanks enkele gevaarlijke momenten wist de ploeg uit Berlijn ook niet meer in het juiste doel te scoren.

Supporters van Hertha BSC protesteerden tegen het WK in Qatar. Bekijk hieronder de beelden.

Canadees Davies loopt blessure op Het nationale elftal van Canada heeft twee weken voor de start van het WK een tegenvaller moeten incasseren. Bayern München-verdediger Alphonso Davies liep een dijbeenblessure op. Volgens trainer Julian Nagelsmann heeft hij ,,minimaal een scheurtje in zijn spiervezels”. Nader onderzoek moet de ernst van de kwetsuur uitwijzen. Manuel Neuer is klaar voor het WK. De 36-jarige Duitse doelman doorstond de wedstrijd tegen Hertha zonder problemen.

Bizar moment bij Dortmund - Bochum

Een bijzonder ongelukkig moment voor Anthony Losilla tijdens Borussia Dortmund - VfL Bochum. De aanvoerder van de bezoekers ging na een merkwaardige botsing met een ploeggenoot tegen de grond. De verzorger kwam aangesneld, maar had geen noppen onder zijn schoenen en gleed zo met zijn voet tegen het gezicht van Losilla aan. De Franse middenvelder werd opnieuw stevig geraakt, maar kon de wedstrijd wel uitspelen. Bekijk hieronder de beelden.

Record voor Youssoufa Moukoko

Met een ploeg vol ervaring (de gemiddelde leeftijd bij Bochum was 31 jaar) hoopte Bochum-trainer Thomas Letsch een puntje uit het vuur te slepen tegen de nummer 3 van de Bundesliga, maar zijn team stond na negentig minuten spelen met lege handen. Al na acht minuten zorgde Youssoufa Moukoko met een hard schot voor het openingsdoelpunt voor Dortmund en zette hij tevens een record op zijn naam: hij is met zijn 17 jaar de jongste speler die tien goals in de Bundesliga heeft gescoord.



Luttele minuten later werd Donyell Malen neergehaald en maakte Giovanni Reyna er vanaf de stip 2-0 van. Diezelfde Moukoko maakte in de blessuretijd van de eerste helft nog de 3-0. Daar bleef het uiteindelijk ook bij.

Gouweleeuw verliest met Augsburg

Jeffrey Gouweleeuw is er niet in geslaagd om met Augsburg een puntje te pakken tegen Eintracht Frankfurt. Augsburg kwam al na 30 seconden op voorsprong via Mergim Berisha, maar gaf daarna de voorsprong uit handen. Sebastian Rode en Ansgar Knauff maakten de 1-1 en 1-2 voor Eintracht.



Mickey van de Ven won met zijn VFL Wolfsburg met 0-3 op bezoek bij FSV Mainz. RB Leipzig boekte een 1-3 overwinning op Hoffenheim en bezet nu de zesde plek in de Bundesliga.