Bayern München zonder zieke Süle in return tegen Villarreal

Oranje-international Arnaut Danjuma Groeneveld maakte vroeg in die wedstrijd het enige doelpunt. ,,Er staat veel op het spel, we moeten daarom alles geven”, zei trainer Julian Nagelsmann van Bayern over de return. ,,We kunnen Villarreal niet de tijd geven om in het ritme te komen. Het moet voor hen vervelend zijn om tegen ons te spelen. We kunnen er heel lang over praten, maar we moeten gewoon zorgen dat we dinsdagavond doen wat we moeten doen. We willen allemaal door naar de halve finales.”