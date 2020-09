Bayern opent Bundesligaseizoen voor 7500 fans

video Aardwarmte moet 160.000 huizen verwarmen: ‘Beter dan windmolens en zonnepar­ken’

9:04 In Nederland is voor het eerst toestemming verleend om op zeer grote schaal aardwarmte op een diepte van 5 tot 7 kilometer te winnen. Met het project worden 160.000 huishoudens en bedrijven in de regio Amersfoort op aardwarmte aangesloten.