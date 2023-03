,,De vreugde van de welverdiende plek in de kwartfinales stond Bayern op het gezicht geschreven. Ze wisten echter ook dat ze in de tussentijd geluk hadden - of beter gezegd Matthijs de Ligt", zo geeft Kicker alle credits aan de Nederlander, die vlak voor rust voorkwam dat Vitinha kon scoren na een fout van doelman Yann Sommer.

De Ligt redde de Zwitser die met de bal aan de voet even verdwaalde in zijn strafschopgebied. Daarmee voorkwam hij na de 0-1 in Parijs dat PSG op gelijke hoogte zou komen. Na rust sloeg Bayern toe met goals van Eric Maxim Choupo-Moting en invaller Serge Gnabry.

Sommer was dolgelukkig dat zijn fout niet werd afgestraft en had al een manier bedacht om De Ligt te bedanken. ,,Ik heb al gezegd: ik zet een vrachtwagen met Zwitserse chocolade voor je voordeur”, reageerde de keeper met een brede glimlach. ,,Ik raakte de bal kwijt en had opeens geen oplossing meer. Als dit fout was gegaan, zou de wedstrijd heel anders zijn gelopen.”

Quote Matthijs houdt van verdedigen. Negen van de tien waren gestopt en hadden gedacht dat het een doelpunt was. Julian Nagelsmann

Ook Bayern-trainer Julian Nagelsmann keek met veel bewondering naar de actie van de Oranje-international. ,,Matthijs houdt van verdedigen. Negen van de tien waren gestopt en hadden gedacht dat het een doelpunt was. Maar Matthijs niet. Een ongelooflijke actie.”

‘Bayerns mannelijkheid’, noemt Abendzeitung München uitblinker De Ligt, die net als in vrijwel alle kranten wort beloond met een 1, het hoogste cijfer in Duitsland. ,,Messi stuiterde tegen het lichaam van de Nederlander. Reddingsoperatie van wereldklasse na de blunder van Sommer.”

,,Wat een redding op de lijn!”, jubelt Bild. ,,Schraapte het Vitinha-schot nog net weg en werd daarvoor gevierd! Wereldklasse in de eerste helft, op één keer balverlies tegen Messi na. De Nederlander is de uitblinker in de Bayern-defensie. Cijfer: 1.”

,,Precies op tijd voor zijn belangrijkste wedstrijd tot nu toe als Bayern-professional, beleefde de Nederlander zijn beste fase sinds hij afgelopen zomer naar München verhuisde,” schrijft de Süddeutsche Zeitung over De Ligt. ,,En zijn meest spectaculaire actie tot nu toe bewaarde hij eigenlijk voor deze avond: schreeuwde met gebalde vuisten alsof hij zelf een ​​doelpunt maakte toen hij het schot van Vitinha van de doellijn haalde.”

Zelf bleef De Ligt na afloop bescheiden. ,,Ja, heel mooi dat het lukte. Ik wist dat ik nog een kans had de bal te onderscheppen. ben gewoon heel blij dat ik het team kon helpen met deze tackle. We hadden zoveel blocks vandaag met de verdedigers en middenvelders. Zelfs de aanvallers speelden hun rol met hun verdedigende werk. Ik denk dat we met het hele team een geweldige wedstrijd hebben gespeeld”, zei De Ligt, waarna hij de vraag kreeg of Bayern de favoriet is voor deze Champions League.

,,Hm, dat weet ik niet. We bekijken het altijd wedstrijd voor wedstrijd. De beslissende fase van het seizoen moet nog aanbreken. Real Madrid is ook zeker een kanshebber, ze brengen in de Champions League altijd net wat extra's. We zullen wel zien we wie in de volgende ronde treffen. De kwartfinales zijn na de interlandbreak, maar daarvoor hebben we nog twee belangrijke wedstrijden te spelen met Bayern. Nu mogen we even genieten van deze mooie en belangrijke overwinning, maar morgen gaat de focus weer op de volgende wedstrijd.”

Volledig scherm Matthijs de Ligt juicht nadat hij het schot van PSG-middenvelder Vitinha van de lijn heeft gehaald. © ANP / EPA

Programma Champions League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Standen Champions League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken Champions League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.