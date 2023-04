Bayern-rel: Leroy Sané zou collega Sadio Mané ‘black shit’ hebben genoemd

Na de 3-0 nederlaag bij Manchester City in de kwartfinale van de Champions League kregen de beide aanvallers van Bayern slaande ruzie. Mané ging verhaal halen omdat hij in de slotfase van het duel diep ging maar niet goed werd aangespeeld door Sané. De discussie daarover escaleerde na afloop in de kleedkamer. Mané zou Sané daarbij in het gezicht hebben geslagen, zo meldden Duitse media.

Bayern München, in een verklaring op zijn website: ,,Sadio Mané, 31, zal geen deel uitmaken van de selectie van FC Bayern voor de thuiswedstrijd van zaterdag tegen Hoffenheim. Aanleiding is wangedrag van Mané na het Champions League-duel van FC Bayern bij Manchester City. Daarnaast krijgt Mane een boete.”

Volgens Papa Mahmoud Gueye, een Franse journalist van het platform Brut en de neef van Mané, zou Sané zijn collega-aanvaller na de wedstrijd 'black shit’ hebben genoemd. Daar zou Mané flink door van slag zijn geraakt. Inmiddels zouden de twee aanvallers het akkefietje hebben uitgepraat, zo schrijft Gueye op zijn Twitter-account.

,,Ik was er niet bij’’, vertelde coach Thomas Tuchel op een persconferentie. ,,Dit is niet het eerste team waar dit gebeurt en het zal ook niet de laatste keer zijn. Het is wel jammer dat het is uitgelekt, want het zou fijn zijn als de dingen die in de kleedkamer gebeuren ook daar blijven’’, aldus de coach, die stelde dat de schorsing van Mané bij één duel blijft.

Trainingsveld

Alle ogen waren gisteren gericht op het trainingsveld in München waar de twee kemphanen voor het eerst weer samen kwamen. Bild hield nauwgezet bij wie wanneer naar buiten kwam. De training zou om 11 uur beginnen, maar de Duitse krant zag de eerste spelers pas 13 minuten later op het veld kwamen. Om 11.17 uur kwam Sané het veld op tussen Joshua Kimmich en Ryan Gravenberch. Als laatste meldde Mané zich achter Eric-Maxim Choupo-Moting.

Volgens Bild was er op het veld in elk geval niets meer van de ruzie te merken. Mané en Sané zaten tijdens de eerste warming-up zelfs in dezelfde groep.

Bayern hervat de Bundesliga komende zaterdag met een thuiswedstrijd tegen Hoffenheim. Dat duel mist Mané dus.