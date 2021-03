Bayern snel met tien man, maar Lewandowski maakt voor rust al een hattrick tegen Stuttgart

Pool op recordjachtRobert Lewandowski is dit seizoen niet te stoppen. De 32-jarige spits uit Warschau scoorde tegen VfB Stuttgart al drie keer in de eerste helft en heeft nu alleen Bayern München-legende Gerd Müller nog voor zich op de all-time topscorerslijst van de Bundesliga.

Bayern München kwam al na twaalf minuten met tien man te staan tegen VfB Stuttgart na een rode kaart voor de Canadese linksback Alphonso Davies. De spelers van Stuttgart zullen op dat moment even hebben gehoopt op een stunt in de Allianz Arena, maar tien minuten later stond het al 3-0 voor Bayern. Robert Lewandowski scoorde twee keer, tussendoor scoorde ook Serge Gnabry voor Der Rekordmeister. In de 39ste minuut maakte Lewandowski er met zijn derde van de middag ook nog 4-0 van.

Met zijn eerste treffer kwam Lewandowski op 269 goals in de Bundesliga, waarmee hij Schalke-legende Klaus Fischer passeerde. Lewandowski moet nog wel flink blijven scoren om Gerd Müller te achterhalen, want de iconische spits van Bayern München scoorde liefst 365 keer in de Bundesliga. Inmiddels staat Lewandowski dus al wel op 271 treffers in de Duitse competitie: 74 voor Borussia Dortmund (in 131 duels) en 197 voor Bayern München (in 215 duels).

Lewandowski is wel dicht in de buurt van een ander record van Gerd Müller. ‘Der Bomber’ scoorde namelijk 40 keer in het seizoen 1971/1972, een record in een Bundesliga-seizoen. Lewandowski staat nu op 35 treffers, met na vandaag nog acht speelrondes te gaan. In alle competities staat Lewandowski dit seizoen al op 42 doelpunten in 36 wedstrijden.

