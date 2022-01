Bayern traint met negen spelers A-selectie: twee junioren in selectie tegen Gladbach

Eindejaarsserie Doorzet­ters Denzel Dumfries en Stefan de Vrij: ‘Er gaat veel talent verloren in Nederland’

Denzel Dumfries scoort erop los bij Inter, de club waar Stefan de Vrij al geruime tijd een steunpilaar is. De internationals blikken terug én kijken uit naar 2022, het jaar van het winter-WK in Qatar. ,,Soms blijft in een loopbaan de echte waardering lang weg.’’

27 december