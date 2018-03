Bayern weet het 100% zeker: Lewandowski blijft

Lewandowski (29) staat in de belangstelling van Real Madrid. Diverse Spaanse en Duitse media meldden eerder deze maand dat de Poolse spits zelfs al op hoofdlijnen akkoord zou zijn met de winnaar van de Champions League over een contract. Lewandowski ligt echter nog tot medio 2021 vast in München en Bayern wil zijn topschutter onder geen beding kwijt. ,,Robert is extreem belangrijk voor onze ploeg en misschien wel de beste nummer 9 van Europa'', zei Rummenigge.



Om zijn standpunt nog maar eens te benadrukken, verwees de preses van Bayern naar een situatie van tien jaar geleden. Chelsea bood toen 80 miljoen euro plus verdediger José Bosingwa voor Franck Ribéry. ,,Een waanzinnig bod, maar toch hebben we het afgewezen. Niemand kan tegen onze wil een speler van ons kopen.''