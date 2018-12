Bayern wegtikken zoals in oktober, dat zal Ajax nu niet lukken

Sportief directeur Hasan Salihamidzic van Bayern kreeg na afloop vooral vragen over een speler van de tegenpartij van komende woensdag: Frenkie de Jong. Voorzitter Uli Hoeness heeft al grote veranderingen voor volgend seizoen aangekondigd en de 21-jarige Nederlander zien ze in München maar wat graag komen, net als Isco trouwens, die bij Real Madrid op een zijspoor is beland. ,,We volgen De Jong al anderhalf jaar, hij heeft zich bij Ajax en Oranje geweldig ontwikkeld”, zei Salihamidzic tegen de Duitse pers. ,,Het is niet te hopen dat hij naar PSG gaat, want dan wordt die club nog sterker.”



Salihamidzic volgt momenteel een tweesporenbeleid, want naast de wederopbouw in de zomer, probeert de club ook in de winterstop nog wat zaken te doen, nu de achterstand op koploper Borussia Dortmund nog altijd negen punten bedraagt. Niettemin gelooft Bayern nog altijd in titelprolongatie en dat gevoel van optimisme werd zaterdag versterkt door de derde zege op een rij. In de vorige thuiswedstrijd in de competitie verspeelde het elftal nog een 3-0 voorsprong tegen het bescheiden Fortuna Düsseldorf, waarna de storm opstak in München.