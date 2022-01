Bayern wil in Keulen gat weer vergroten, Sevilla speelt derby tegen Real Betis

Voetbalma­ke­laar Mino Raiola na opera­tie ter observatie in ziekenhuis

De bekende voetbalmakelaar Mino Raiola is opgenomen in een ziekenhuis in Milaan waar hij een operatie heeft ondergaan. De hoofdarts van het ziekenhuis, Alberto Zangrillo, bevestigde dat tegenover de krant Gazzetta dello Sport.

12 januari