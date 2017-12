Bayern zonder Robben in bekerkraker tegen Dortmund

Heynckes laat de 33-jarige Groninger daarom buiten zijn selectie voor de bekerwedstrijd woensdag tegen Borussia Dortmund. ,,Arjen heeft goed getraind en is bijna pijnvrij'', zei Heynckes vanmiddag over de vleugelspits die vorige maand een hamstringblessure opliep en daarna ook nog last van zijn heup kreeg. ,,Ik wil alleen geen risico met hem nemen. We hebben erover gesproken en Arjen gaf zelf ook aan dat het te vroeg is.''



Robben raakte op 22 november in de Champions League tegen Anderlecht geblesseerd. Bayern ontvangt Borussia Dortmund woensdag in München, voor de kraker in de achtste finales van het toernooi om de DFB-Pokal.