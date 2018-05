Bazoer onder het mes vanwege beschadigde meniscus

,,Hij heeft het op de training nog geprobeerd'', aldus trainer Bruno Labbadia. ,,Maar het ging niet. Daarom is besloten tot de ingreep, zodat hij straks weer fit is als het nieuwe seizoen begint.''



Wolfsburg verkeert in degradatiegevaar, maar heeft aan een puntje tegen het al gedegradeerde FC Köln voldoende om in ieder geval directe degradatie te ontlopen. HSV, spelend tegen nummer 9, Borussia Mönchengladbach, degradeert dan rechtstreeks. Handhaving in de Bundesliga is voor wolfsburg ook nog mogelijk als het zelf wint en Freiburg onderuit gaat tegen Augsburg.