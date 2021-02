Bedreigde scheidsrechter Dean krijgt even rust in Premier League

Dean en zijn familieleden werden de afgelopen dagen met de dood bedreigd op sociale media. Hij gaf zaterdag de Tsjechische middenvelder Tomas Soucek van West Ham United een rode kaart in de uitwedstrijd bij Fulham (0-0) na een vermeende elleboog in het gezicht van Aleksandr Mitrovic. West Ham ging met succes in beroep tegen die beslissing en zo ontsnapte Soucek aan drie duels schorsing.



De Tsjech moest van het veld omdat hij met zijn arm, ogenschijnlijk per ongeluk, tegenstander Aleksandar Mitrovic in het gezicht raakte bij een spelhervatting. Hij bood ook direct zijn verontschuldigingen aan. Dean ging op advies van de VAR de beelden bekijken en besloot rood te trekken, tot verbijstering van vrijwel iedereen. Vorige week gaf hij ook al een rode kaart aan de Tsjechische verdediger Jan Bednarek tijdens Manchester United - Southampton (9-0) op Old Trafford. Die rode kaart werd ook al geseponeerd.