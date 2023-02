Bekijk hier alle doelpunten van vanavond in de Champions League

Spaanse media prijzen matchwin­ner Memphis Depay: ‘Hij beantwoord­de lofzang Simeone op het veld’

Memphis Depay was zondag de gevierde man bij Atlético Madrid. De Oranje-international maakte zijn eerste doelpunt in het shirt van zijn nieuwe club en kroonde zich daarmee tot matchwinner in de uitwedstrijd tegen Celta de Vigo (0-1). Spaanse media zijn lovend over de winteraankoop, die het vertrouwen van Diego Simeone beloonde en ‘de tegenstander tot wanhoop dreef’.