Bekijk hier alle internationale uitslagen van de zaterdag

Marseille wil tegen Feyenoord niet in dezelfde fouten vervallen: ‘We moeten dominant zijn’

Trainer Jorge Sampaoli hoopt dat Olympique Marseille zich donderdagavond in het eigen Stade Vélodrome niet opnieuw laat verrassen door de agressieve speelstijl van Feyenoord. ,,We hebben geen ploeg om te rennen”, blikte hij vooruit. ,,We willen het spel controleren.”

4 mei