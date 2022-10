Bekijk hier alle standen en uitslagen van de Europese topcompetities

Met video ‘Clown’ Antony krijgt flinke kritiek na circusact, maar Uni­ted-aanvaller stelt: ‘Ik ga er niet mee stoppen’

Natuurlijk ging het donderdagavond over de terugkeer van Cristiano Ronaldo in de selectie van Manchester United, maar dankzij zijn ploeggenoot Antony ging niet alle aandacht uit naar de Portugees. De Braziliaan baarde in het Europa League-duel met FC Sheriff (3-0) opzien door in de eerste helft de bal aan te nemen en een dubbele pirouette te draaien, om vervolgens de bal doodleuk in te leveren. Antony zegt zich niets aan te trekken van de kritiek.

28 oktober