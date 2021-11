Bekijk hier alle uitslagen en standen in de Europese topcompetities

Feyenoord staat na 362 weken op het punt om mijlpaal in Europa te herhalen

Dat Feyenoord na oud en nieuw nog een factor is in Europa, daar kan alleen Jens Toornstra over vertellen bij de club. Hij was er zeven jaar geleden bij. De Rotterdammers voelen dat het moment is aangebroken om dat kunstje te herhalen.

4 november