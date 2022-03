Bekijk hier de samenvattingen van AZ, Feyenoord, PSV en Vitesse in de Conference League

Weer tegenval­ler Juve: Locatelli test dag na uitschake­ling in Champions League positief

Juventus heeft een dag na de uitschakeling in de Champions League weer een tegenvaller gekregen. Middenvelder Manuel Locatelli, die woensdag ruim 80 minuten speelde in de met 3-0 verloren thuiswedstrijd tegen Villarreal, heeft positief getest op het coronavirus. De Italiaanse international ging direct in isolatie.

