Bekijk hier de uitslagen en standen in de Europese topcompetities

Samenvatting Giovanni van Bronck­horst kent gedroomde start bij Rangers: ‘Belangrijk om te laten zien wie we zijn’

Het eerste duel van Giovanni van Bronckhorst als trainer van Rangers heeft de Schotten een zege én Europese overwintering opgeleverd. ,,Ze hebben heel hard gewerkt en zien er fris en scherp uit. Het is belangrijk om vanaf de eerste minuut te laten zien wie we zijn”, zei hij na afloop. Van Bronckhorst is bij Rangers de opvolger van de naar Aston Villa vertrokken Steven Gerrard.

26 november