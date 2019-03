Belangrijke zege voor Villarreal in degradatiestrijd, Getafe blijft vierde

Rayo Vallecano kwam in de 20ste minuut op voorsprong door een goal van middenvelder Mario Suarez, maar na rust gaf de club uit de Madrileense arbeiderswijk Vallecas de wedstrijd helemaal weg. Door twee goals van de Kameroense spits Karl Toko Ekambi stond het in de 52ste minuut al 2-1. In de 88ste minuut maakte Gerard Moreno ook nog de 3-1 van Villarreal, dat nu zeventiende staat met 29 punten. Daarmee houden ze voorlopig drie ploegen onder zich: Celta de Vigo (25 punten), Rayo Vallecano (24 punten) en SD Huesca (22 punten).



Valencia, dat morgen honderd jaar bestaat, kwam in een uitverkocht Mestalla niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Getafe. Die club blijft daarmee zeer knap vierde in La Liga, een plek die over tien duels recht geeft op deelname aan de Champions League volgend seizoen. Valencia maakte na rust wel een goal via de Portugese vleugelaanvaller Gonçalo Guedes, maar deze werd terecht afgekeurd wegens buitenspel. Valencia staat nu zevende, met zes punten minder dan nummer vier Getafe. Later vanavond (20.45 uur) speelt nummer acht Real Betis nog thuis tegen FC Barcelona, dat bij winst tien punten los komt aan kop in La Liga.



Valencia en Villarreal staan binnenkort tegenover elkaar in de kwartfinales van de Europa League. Valencia schakelde in de achtste finales op het nippertje FK Krasnodar uit, Villarreal was in beide duels te sterk voor Zenit Sint-Petersburg.