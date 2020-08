België, bananenrepubliek als het om voetbal gaat

Positieve tests Aberdeen na stapavond: competitie­du­el afgelast

7 augustus De wedstrijd tussen Aberdeen en St. Johnstone in de Schotse Premiership gaat morgenmiddag niet door. Dat is besloten nadat twee voetballers van Aberdeen positief hadden getest op het nieuwe coronavirus. Daarnaast moeten zes spelers van Aberdeen voorlopig in quarantaine omdat ze recent contact hebben gehad met hun twee medespelers.