België en IJsland beginnen EK met gelijkspel in poule van mogelijke tegenstanders Oranje

De wedstrijd werd gespeeld in het Academy Stadium in Manchester, naast het Etihad Stadium van Manchester City. Het toeschouwersaantal van 3.859 was het minste tot nu toe op dit EK, een flink verschil met de 68.871 fans die afgelopen woensdag Engeland met 1-0 van Oostenrijk zagen winnen in het openingsduel van het toernooi.



Om 21.00 uur staan Italië en Frankrijk tegenover elkaar in het New York Stadium in Rotherham. Zij mogen worden gezien als de favorieten in poule D om door te gaan naar de kwartfinales. Als Nederland bij de eerste twee eindigt in groep C, speelt het in de kwartfinale tegen een land uit poule D.



De Oranje Leeuwinnen begonnen het EK zaterdagavond in Sheffield met een 1-1 gelijkspel tegen Zweden, de nummer twee van de FIFA-ranking in het vrouwenvoetbal. Nederland speelt woensdagavond de tweede groepswedstrijd tegen Portugal en sluit de poulefase volgende week zondag af tegen Zwitserland.