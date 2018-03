België laat Saudi-Arabië kansloos

In de 13de minuut opende Romelu Lukaku met een geplaatst schot de score na een goede assist van Kevin De Bruyne. Zes minuten voor rust was het opnieuw raak. Dit keer kon Lukaku de bal binnen schieten na een pass door het midden van Eden Hazard. Lukaku staat nu op 33 treffers voor de Belgische ploeg en is sinds november vorig jaar topscorer aller tijden.