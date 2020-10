België moet koppositie aan Engeland laten, Haaland schittert met hattrick

België begon nog goed aan het duel op Wembley, waar Romelu Lukaku de eerste Belgische goal maakte sinds Paul van Himst in oktober 1964. De spits van Internazionale benutte een penalty nadat hij zelf over het been was gegaan van een glijdende Eric Dier. Die Belgische voorsprong haalde de rust echter niet, omdat Thomas Meunier een ontzettend domme overtreding maakte in het strafschopgebied. Hij trok Jordan Henderson naar de grond terwijl die de bal helemaal nog niet in de buurt was. Marcus Rashford pakte het cadeautje uit: 1-1.



Na rust trok Engeland uiteindelijk de wedstrijd naar zich toe. Het was voormalig Vitesse-speler Mason Mount die via de voet van Toby Alderweireld de bal prachtig in de kruising zag belanden. Met die 2-1 zege wipt Engeland over België heen in Groep 2 van Divisie A in de Nations League. Engeland heeft nu na drie wedstrijden zeven punten terwijl België, waar Kevin De Bruyne nog geblesseerd uitviel, blijft steken op zes punten. Vanavond komen IJsland en Denemarken nog tegen elkaar in actie in dezelfde groep.