België plaatst zich voor de Final Four in de Nations League na zege op Denemarken

Aan een gelijkspel hadden de Belgen genoeg om de Final Four van de Nations League te bereiken, maar met die instelling ging de ploeg van Martinez niet van start. Al na drie minuten spelen zette Yoeri Tielemans de 1-0 op het bord door zijn Leicester-collega Kasper Schmeichel met een afstandsschot te passeren. Hoewel België in de beginfase het betere van het spel had, kwam Denemarken toch langszij. Een gekraakt schot van Martin Braithwaithe kwam voor Jonas Wind terecht en die tekende voor de gelijkmaker.



Tien minuten na rust zorgde Romelu Lukaku voor wat meer ademruimte bij de Belgen door de 2-1 te maken. Niet veel later tekende de spits voor zijn tweede van de avond en leek de winst binnen, maar toch deden de Denen iets terug via nota bene Nacer Chadli. Doelman Thibaut Courtois verkeek zich op een terugspeelbal van de aanvaller. Zonder gevolgen, zo bleek al snel, want Kevin De Bruyne zorgde niet veel later voor de 4-2.