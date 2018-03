Belgische bondscoach Martinez laat toekomst open

De gedreven oud-doelman Michel Preud'homme, voormalig trainer van FC Twente, wordt in de wandelgangen steeds nadrukkelijker genoemd als zijn opvolger. ,,Ik kan begrijpen dat het de mensen bezighoudt'', zei Martinez. ,,Ik kan er echter niets over zeggen. Het enige dat nu telt voor ons is het komende toernooi in Rusland. Veel hangt af van wat er daar gebeurt. Het heeft weinig zin nu al te praten over hoe het daarna verder moet.''