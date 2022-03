Benfica-coach ziet reële kans tegen Ajax: ‘Mensen geloofden me niet toen ik dat ook voor het eerste duel zei’

Veríssimo is niet van plan vol op de aanval te gaan spelen in de Johan Cruijff Arena: ,,We moeten zien te profiteren van verschillende momenten. We moeten vooral de kwaliteiten van onze eigen spelers zien te benutten, want we weten dat we door deze tegenstander ook zeer goed in de defensieve organisatie moeten zijn. We kregen twee goals tegen in Lissabon, maar op andere momenten stonden we juist heel goed", vond de coach van Benfica van de heenwedstrijd.