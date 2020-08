Benfica pakt door en presenteert naast Vertonghen ook Éverton en Waldschmidt

Reportage Kor heeft niets met Barça-Bay­ern in deze tijd: ‘Geen entourage, nep-gejuich... pfff’

10:00 In de Champions League staat vanavond dé kraker in de kwartfinale op het programma: FC Barcelona- Bayern Mūnchen (21.00 uur). Een duel om naar uit te kijken, zou je zeggen. Maar in tijden van corona heerst dat sentiment lang niet bij elke voetballiefhebber, zelfs niet bij de extreme liefhebber. ,,Het is te steriel. Het leeft niet.”