Benzema behoedt Real Madrid voor pijnlijk puntenverlies

Zidane won 16 maart zijn eerste duel sinds zijn terugkeer met 2-0 van Celta de Vigo. Zijn tweede wedstrijd kende echter een bijzonder slechte start. Cucho wist na drie minuten Huesca op voorsprong te zetten. Hij verschalkte Luca Zidane, de zoon van Zinedine, die op doel mocht beginnen.



Isco en Daniel Ceballos wisten de score om te buigen, maar een kwartier voor tijd was het weer Huesca dat brutaal de gelijkmaker noteerde: 2-2. Heel even leek Real Madrid puntenverlies te lijden tegen de hekkensluiter van La Liga, maar dat was buiten Benzema gerekend. De Franse spits krulde de bal in de slotfase schitterende in de verre hoek binnen.



Real Madrid (57 punten) behoudt daarmee de aansluiting met stadsgenoot Atlético (59 punten). Barcelona (69 punten) gaat nog altijd aan de leiding in La Liga.