Benzema behoedt Real Madrid voor pijnlijke middag

Zinédine Zidane zat voor de honderdste keer op de bank tijdens een competitiewedstrijd als coach van Real Madrid. De Franse coach werd door zijn ploeg niet bepaald getrakteerd op hoogstaand spel. In de eerste helft verdedigde de thuisploeg uiterst zwak in het Estadio Santiago Bernabéu. Dat werd zes minuten voor rust keihard afgestraft door Marc Cardona, die de bal na een schitterende steekpass van Gonzalo Escalante beheerst over Keylor Navas stifte: 0-1. Het publiek reageerde bij de rust boos op de wanprestatie van de thuisploeg, die na de pauze iets meer inzet, inspiratie en kwaliteit toonde.



Eibar, dat eerder dit seizoen met 3-0 in eigen huis won van Real Madrid, leek opnieuw op jacht te gaan naar een nieuwe stunt. Zover kwam het niet. Dankzij één man: aanvoerder Karim Benzema. De Fransman droeg de aanvoerdersband omdat Sergio Ramos rust kreeg. Met twee kopballen zorgde hij er hoogstpersoonlijk voor dat Zidane zijn jubileumduel alsnog winnend afsloot. Met wat meer precisie had de score zelfs nog hoger op kunnen lopen. Zo kreeg Benzema het vlak voor tijd nog voor elkaar om de bal voor leeg doel over te schieten.



De eindstand werd daardoor bepaald op 2-1. Real Madrid staat nu tien punten achter op Barcelona en twee punten op Atlético Madrid. Die twee ploegen spelen om 20.45 uur tegen elkaar.