Benzema loodst Real Madrid met hattrick langs Bilbao

De bezoekers uit Bilbao zijn met Valencia, Deportivo Aláves en Real Betis in een felle strijd verwikkeld om plek 6, die recht geeft op deelname aan de Europa League. De ploeg moet een achterstand van drie punten goedmaken en had dus alle baat bij een zege in Madrid. De Basken hielden zich dan ook niet in. Dat resulteerde binnen het kwartier al in twee gele kaarten.



Real had desalniettemin moeite om tot veel goede kansen te komen. Vlak na rust bevrijdde Karim Benzema de Madrilenen. Op aangeven van Marco Asensio kopte de Fransman zijn 19de doelpunt in La Liga tegen de touwen. Het was bovendien het vijfde competitieduel op rij dat Benzema trefzeker was. Een kwartier voor tijd stelde de aanvaller ook de zege definitief veilig: opnieuw leverde een zuivere kopbal een treffer op: 2-0. In de slotfase completeerde Benzema zijn hattrick op aangeven van invaller Gareth Bale.



Real blijft ondanks de zege de nummer 3 in La Liga. De achterstand op Atlético Madrid bedraagt vier punten. Bilbao is de nummer 7 van de ranglijst.