Bergkamp verkiest doelpunt tegen Argentinië boven wondergoal tegen Newcastle

In een Zoom-gesprek voor de Daily Mail met zijn oud-ploeggenoot Martin Keown wordt de ex-speler van onder andere Arsenal gevraagd naar zijn mooiste goal aller tijden. Dat naar aanleiding van keuzes van oud-spelers en Match of the Day-experts Alan Shearer en Ian Wright, die het doelpunt van Bergkamp tegen Newcastle United met stip op de eerste plaats zetten. Op St. James’ Park maakte Bergkamp volgens velen zijn mooiste doelpunt uit zijn carrière, maar daar is de Non-Flying Dutchman het niet helemaal mee eens. ,,Ik kreeg na afloop van die wedstrijd tegen Newcastle United veel berichten. 'Heb je het zo bedoeld?’ Ik kan niet ontkennen dat het inderdaad zo bedoeld was: in mijn hoofd zag ik het niet anders voor me. Het begon allemaal met een pass van Robert Pires. Wat daarna gebeurde, kun je geen geluk noemen. Je past je aan de situatie aan: hoe een verdediger beweegt, hoe de keeper staat en wat de bal doet. Het zag er uiteindelijk zo uit, en daar ben ik heel blij mee.”

Maar op de vraag of het zijn favoriete doelpunt is moet Bergkamp toch nee schudden. ,,De kwartfinalewedstrijd van het WK 1998 tegen Argentinië is veel specialer voor mij", legt Bergkamp uit. Aan de rechterkant van het strafschopgebied controleert hij op magistrale wijze een lange bal van Frank de Boer, om vervolgens verdediger Roberto Ayala uit te spelen en de bal met buitenkant voet in het doel te werken. ,,In dat doelpunt zat alles. Het was de ervaring van de balcontrole, het voetenwerk, balans en het afmaken.”



,,Ik hoefde niet naar de bal te kijken, want ik wist waar hij was. Ik kon dat zelfs geblinddoekt doen", aldus Bergkamp, die zoals bekend vliegangst heeft. ,,Als de jongens ergens naartoe vlogen, dan reisde ik met de auto. Direct toen ik bij Arsenal tekende maakte ik mijn vliegangst kenbaar, en zij hebben er nooit een probleem van gemaakt. Ze legden me geen druk op om dingen te doen die ik niet wilde.”



Bekijk hieronder de mooiste doelpunten van Bergkamp.