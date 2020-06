Bergwijn-beauty niet genoeg voor Spurs in kraker tegen ManUnited

Niet veel later had Bergwijn een assist kunnen bijschrijven, maar De Gea redde dit keer wél. Na een afgemeten voorzet van de Oranje-international kopte Heung-Min Son, maar hij zag zijn inzet door de Spaanse goalie uit de bovenhoek getikt worden. En dat terwijl de eerste kans nog voor Man Utd was geweest, maar Marcus Rashford schoot de bal tegen de benen van Spurs-keeper Hugo Lloris.



Na rust bracht Man Utd onder anderen de eveneens weer fitte Paul Pogba binnen de lijnen, maar het was Anthony Martial die een enorme kans kreeg: Lloris redde schitterend. Nadat Bergwijn in de 70ste minuut naar de kant was gegaan, ging het mis voor Spurs. Na een onhandige overtreding van Eric Dier op Pogba kregen de bezoekers een penalty, die werd benut door Bruno Fernandes: 1-1 was ook de eindstand, mede omdat een twee United-pingel door de VAR (terecht) werd teruggedraaid.