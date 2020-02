Bergwijn scoort bij debuut voor Spurs tegen Manchester City

Video Vanaken helpt Club Brugge met betwiste treffer aan zege op Antwerp

17:09 Club Brugge heeft Antwerp verder op achterstand gezet in de strijd om de Belgische landstitel. De koploper in de Jupiler Pro League won in het eigen Jan Breydelstadion met 1-0 dankzij een betwist doelpunt, 5 minuten voor tijd, van Hans Vanaken.