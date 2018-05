Berizzo keert terug in Spaanse competitie

Berizzo werd in december ontslagen bij Sevilla, enkele weken nadat bij hem prostaatkanker was vastgesteld. De oud-international van Argentinië wist met de club uit Andalusië te overwinteren in de Champions League, maar in de Spaanse competitie vielen de resultaten tegen. Zijn opvolger Vincenzo Montella haalde het einde van het seizoen ook niet. Met oudgediende Joaquin Caparrós op de bank wist Sevilla in de laatste weken van het seizoen toch nog Europees voetbal veilig te stellen.