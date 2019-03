Bernardo Silva verlengt contract bij Manchester City tot zomer van 2025

Dit seizoen speelde Silva al veertig wedstrijden, waarin hij goed was voor negen goals en tien assists. Silva wordt in de Engelse media genoemd als een van de kanshebbers voor de titel van ‘Speler van het Jaar', naast zijn teamgenoten Raheem Sterling en Sergio Agüero, Spurs-aanvaller Heung-min Son en Liverpool-verdediger Virgil van Dijk. ,,Het is een eer om mijn contract bij Manchester City te verlengen,” zegt Bernardo. ,,Deze club biedt alles wat een speler nodig heeft om zijn ambities waar te maken en er is geen club waar ik liever zou willen zijn. Zodra ik hoorde dat City wilde dat ik langer zou blijven, was ik eruit. Ik hou van de club, de manager, de spelers en de fans. De stijl van voetbal die we hier spelen, windt me op en ik ben vastbesloten om meer prijzen te winnen. City geeft me de beste kans om dat te doen.”