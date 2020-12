Bert van Marwijk keert terug als bondscoach Verenigde Arabische Emiraten. Dat heeft de bond vandaag bevestigd. De voormalig bondsocach van Oranje en oud-trainer van Feyenoord volgt de Colombiaan Jorge Luis Pinto op, die het vijf maanden volhield. Dat was ongeveer net zo lang als zijn voorganger, de Serviër Ivan Jovanovic die was aangetrokken als vervanger van Van Marwijk.

Van Marwijk moest een jaar geleden vertrekken omdat de ploeg van de Emiraten op het toernooi om de Golf Cup al in de groepsfase werd uitgeschakeld. Hij was toen net geen jaar in dienst.

De in Deventer geboren coach vervolgt met zijn nieuwe werkgever in maart de tweede ronde van de WK-kwalificatie. Die lag stil vanwege de coronapandemie. De Verenigde Arabische Emiraten staan vierde in de groep waaruit alleen de nummer 1 zeker is van een plaats in de volgende ronde, Daarin strijden de acht groepswinnaars en de vier beste nummers 2 verder om deelname aan het WK van Qatar. De emiraten hebben 6 punten uit vier duels, koploper Vietnam heeft er 11 uit vijf wedstrijden. Tussen 25 maart en 15 juni volgen thuisduels met Maleisië, Thailand en Vietnam en een uitwedstrijd tegen Indonesië.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Van Marwijk (68) was eerder ook bondscoach van Saoedi-Arabië en Australië en clubcoach bij onder meer Fortuna Sittard, Feyenoord en Borussia Dortmund. Met Oranje verloor hij in 2010 de WK-finale tegen Spanje. Andrés Iniesta besliste het duel in Johannesburg in de verlenging (0-1).

Enkele dagen na zijn afscheid van de emiraten in december volgde ook het ontslag van zijn schoonzoon Mark van Bommel bij PSV. Dat betekende meteen ook het einde van zijn adviseurschap bij de Eindhovenaren. Van Marwijk twijfelde of hij ooit nog als trainer aan de slag zou gaan. ,,De kans dat ik nog wat ga doen, is gewoon heel erg klein. Ik vind het alleen moeilijk om te zeggen: ik stop er helemaal mee. Dat is zo definitief. Maar als ik nu zou moeten kiezen tussen coach zijn en fulltime opa zijn, dan kies ik voor het tweede”, zei hij destijds bij RTL.