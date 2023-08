Beruchte kaartentrekker Nederland - Argentinië maakt opvallende carrièreswitch

Lahoz was op het WK in Qatar de gebeten hond na zijn optreden tijdens Nederland - Argentinië. De ervaren Spanjaard bleef maar met kaarten strooien en kreeg na afloop van beide kanten kritiek. Volgens de latere wereldkampioen Lionel Messi was Lahoz niet geschikt om beladen wedstrijden te fluiten en Frenkie de Jong vond diens optreden ‘echt schandalig’. Bij zijn eerste optreden in Spanje ging het vervolgens opnieuw mis. Ook FC Barcelona - Epanyol liep onder zijn leiding flink uit de hand. Maar liefst veertien gele kaarten deelde hij uit.

In juni was Lahoz, sinds 1999 professioneel scheidsrechter en sinds 2008 in La Liga, in tranen nadat hij zijn laatste wedstrijd had gefloten. De beslissing om te stoppen nam hij niet zelf. Hoewel er geen leeftijdsgrens is voor arbiters in Spanje, zag de scheidsrechtersbaas graag verjonging in de gelederen. Dat betekende ook het einde van de carrière van collega Carlos del Cerro Grande.

Lahoz was in een vroeger leven gymleraar, maar heeft nu een andere functie gevonden. Bij de Champions League-uitzendingen van de zender Movistar+ zal de oud-scheidsrechter vanaf dit seizoen zijn licht laten schijnen over de arbitrale beslissingen die in het toernooi worden genomen. Naar verluidt heeft Lahoz een aanbod om in Saoedi-Arabië te gaan fluiten afgewezen.

Programma La Liga

In ons matchcenter zie je het volledige programma van de komende speelronde in de Spaanse competitie. Hieronder zie je alle video’s uit La Liga.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Alle video's over La Liga