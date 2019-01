Betis één halte af van bekerfinale in eigen huis

Hateboer en De Roon vernederen Juve in Coppa Italia

22:42 Na AS Roma heeft ook Juventus een flinke tik gehad in de kwartfinale van de Coppa Italia. Ging AS Roma over knie bij Fiorentina (7-1) verloor de koploper van de Serie A in Bergamo van het Atalanta van Hans Hateboer en Marten de Roon: 3-0.