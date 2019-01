Betis en Guardado staan voor schut bij hekkensluiter Huesca

De ploeg van trainer Francisco Rodriguez kwam kort na rust op achterstand door een strafschop van Antonio Sanabria, maar toonde veerkracht in het laatste half uur.



David Ferreiro kopte de gelijkmaker binnen, nadat hij was weggelopen uit de rug van de ingevallen Andrés Guardado (ex-PSV). Christian Rivera bezorgde Huesca met zijn doelpunt in de 79e minuut zelfs de winst.



De nieuwkomer op het hoogste niveau was het seizoen begonnen met een zege bij Eibar (1-2), maar pakte daarna nog maar vijf puntjes. Na elf nederlagen en vijf remises boekte Huesca in de eerste wedstrijd van 2019 weer eens een zege. Het betekende tevens de eerste zege ooit voor eigen publiek in La Liga.