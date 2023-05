Bidon met aantekeningen helpt Pickford bij stoppen van penalty

Women's Champions League Scorende Jill Roord met Nederlands getint VfL Wolfsburg naar finale in Eindhoven, recordaan­tal Arsenal-fans treurt

Het Nederlands getinte VfL Wolfsburg, met Jill Roord, Dominique Janssen en Lynn Wilms, speelt op 3 juni de UEFA Women's Champions League-finale in het Philips Stadion in Eindhoven. Een recordaantal Arsenal-fans werd in de 119de minuut in rouw gedompeld door de winnende goal van Pauline Bremer: 2-3.