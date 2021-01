Biedingen uitzendrechten Serie A veel lager dan beoogde 1,15 miljard euro

Waarom Antonio Cassano veertien kilo aankwam bij Real Madrid

15:09 Antonio Cassano (38) werd in zijn beginjaren gezien als een groot talent. In zijn tijd bij Real Madrid stelde de Italiaan echter flink teleur. In gesprek met het Italiaanse Youtube-kanaal Bobo TV doet Cassano een boekje open over zijn tijd bij de Koninklijke: ,,Ik kwam veertien kilo aan door het eten van Nutella.”